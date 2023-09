La derrota nos toca el orgullo, dijo el técnico del Saprissa

El director técnico del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, dijo en conferencia de prensa que él fue el responsable de la derrota de su equipo 1-0 ante Real Estelí, la noche del miércoles en el desafío de Ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de futbol.

El director técnico del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada

El técnico del Saprissa, Vladimir Quesada, admite que, primero están muy dolidos, segundo que la derrota les toca el orgullo y tercero la mayor responsabilidad es de él. Así lo dijo en conferencia de prensa.

En conferencia el técnico costarricense mencionó: «Qué le puedo decir, estamos muy tristes todos ahí en el camerino. Nosotros entrenamos y planteamos el juego para ganar, para tratar de hacer las cosas bien sobre el terreno de juego y obtener un buen resultado. Y un buen resultado para Saprissa siempre es ganar. Lamentablemente, lo habíamos dicho en el día de ayer, en la conferencia, encontramos un equipo que está haciendo bien las cosas en su torneo doméstico e igual ha hecho muy bien las cosas en la Copa de Concacaf. Sabíamos que no iba a ser nada fácil este partido, que íbamos a tener una gran oposición, un equipo que se defiende muy bien y ataca muy bien».

«Hoy nosotros escribimos historia. Alguna persona me preguntaba y me hablaba sobre la historia y decía que eran ocho triunfos a favor de Saprissa y dos empates, por lo menos contra el equipo del Real Estelí. Tratamos, planificamos y los muchachos entran al terreno de juego para tratar de hacer bien las cosas. Muy dolidos por la derrota en general porque no nos gusta perder, pero también porque nosotros y sobre todo mi persona, porque la mayor responsabilidad es mía, el peso recae sobre mí», destacó el tico.

«Es nuestra primera derrota contra algún equipo del país de Nicaragua y entiendo que como lo hablábamos el fútbol de Nicaragua ha progresado como el resto de la región de Centroamérica. Venir a jugar con estos equipos a Nicaragua no es lo mismo que hace cinco o diez años. El fútbol se ha profesionalizado y la estructura en general es muy buena. Bueno, felicitarlos y nosotros aceptar nuestra responsabilidad individualmente y colectivamente. Pensar que el próximo partido que para nosotros es el próximo domingo ante Guanacasteca, a la que recibimos en nuestra casa en el Ricardo Saprissa y el próximo miércoles esperar poder darle vuelta y revertir esta situación», recalcó Quesada.

El equipo nicaragüense con anotación de Bancy Hernandez al minuto 10 del primer tiempo, logro conseguir el primer triunfo en la historia de un equipo nica ante Saprissa.

Obviamente hay un golpe a nuestro orgullo, tampoco debemos taparnos los ojos, el fútbol de Nicaragua no es hoy lo que era hace algunos años. Estamos muy dolidos y nuestro orgullo esta golpeado pero la serie está abierta. Vamos perdiendo con tres puntos menos y un gol en contra. Mal haríamos si nos echamos a morir y bajar los brazos por un resultado adverso. La forma de esta serie a dos partidos nos permite todavía luchar, Saprissa no va a bajar los brazos. Estamos molestos, tristes, nuestro orgullo está golpeado, pero no vamos a bajar los brazos, finalizó Vladimir.