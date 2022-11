Ya es oficial que la actriz venezolana Scarlet Gruber dará vida a la estrella musical Gloria Trevi en la nueva bioserie.

La actriz Scarlet Gruber protagonizara a Gloria Trevi en bioserie

“¡Ya lo puedo gritar! Mis amores, valió la pena la espera, muchos me han preguntado cuándo llegaría el protagónico y siempre les contesté que estaba en manos de Dios. Definitivamente el tiempo de Dios es perfecto y todo llega a su debido momento”, declaró Scarlet.

Tras darse a conocer la noticia de que ella sería la actriz estelar de la serie “Ellas soy yo: Gloria Trevi”, la también bailarina nacida en el año de 1989 no pudo ocultar su emoción en este proyecto del cual ha estudiado bastante.

“Me he preparado mucho para este momento, he luchado, estudiado, reído, llorado, pero todas mis experiencias han valido la pena y me han llevado a ser la mujer que orgullosamente soy”.

La artista que previamente estuvo como antagónica en la telenovela “Si nos dejan” sabe que tiene una gran responsabilidad en sus manos, algo que no lo toma a la ligera.

Encarnar a Trevi es un reto actoral, afirmó en sus redes sociales la actriz quien tiene un gran parecido con la intérprete de “Pelo suelto”.

“De esos retos con los que soñamos muchísimos actores. Me integré hace muy poco a este equipo y desde entonces no he hecho más que estudiar a Gloria: su historia, personalidad, irreverencia, risa, carisma, pero también su timidez, su amor al arte y a su niña interior.