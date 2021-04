Kourtney Kardashian estuvo de cumpleaños, para “festejarla” su novio publicó videos íntimos

Kourtney Kardashian arribó a sus 42 años y en celebración su novio, el baterista Travis Barker, decidió compartir imágenes y videos íntimos de la pareja.

Kourtney Kardashian

Barker, publicó varias fotografías de él y la estrella del reality “Keeping Up With the Kardashians” besándose apasionadamente y mostrando momentos románticos, así como un video de ella lamiéndole el pulgar.

“Te amo. Eres una bendición para este mundo. Feliz Cumpleaños”, escribió Barker en Instagram el domingo.

“¡Travis!”, se la escucha decir a Kourtney en el clip mientras se ríe.

Barker, de 45, y Kardashian comenzaron a salir en diciembre de 2020 luego de varios meses de rumores, e hicieron oficial su relación en Instagram en febrero de este año.