Khloé Kardashian fue sometida a cirugía por tumor en su rostro

La empresaria estadounidense Khloé Kardashian ha revelado cuál es la razón detrás del misterioso vendaje que usó durante unos días en su rostro y que causó preocupación en sus fans.

La socialité aseguró que todo comenzó cuando detectó algo en su mejilla, creyendo que se trataba de un grano lo dejó pasar hasta que vio que tras varios meses seguía ahí.

“He visto numerosas historias que han dicho sobre el vendaje en mi cara, con algunos de ustedes preguntando por qué he estado usando uno durante las últimas semanas. Después de notar una pequeña protuberancia en mi cara y asumir que era algo menor como un grano, decidí hacerme una biopsia 7 meses después de darme cuenta de que no se me quitaba”, dijo.

Ante esto, tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia para retirar el tumor que se encontraba en su mejilla y afortunadamente todo salió bien para ella.