Kate del Castillo: “Tuve relaciones sexuales con Sean Penn”

La actriz mexicana Kate del Castillo ha desatado una polémica en las redes tras unas declaraciones que dio al promocionar el documental que se estrenó en Netflix, “The day I met El Chapo” .

Mientras la gente vinculó sentimentalmente a Kate del Castillo con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, la actriz reveló que con quien sí tuvo una relación, que sólo se limitó al sexo, fue con el actor hollywoodense Sean Penn.

“Nunca me enamoré de él, tuvimos relaciones sexuales. Lo siento, pero ambos éramos adultos, solteros y algo estaba sucediendo pero eso fue todo. Eran negocios”, explicó Kate.

La periodista Juju Chang del programa “Good Morning América”, tras escuchar las palabras de la actriz quedó asombrada y le consultó las razones por los cuales no había revelado esto antes.

“Nadie me preguntó y fue tan estúpido que todos pensaban que yo había tenido algo que ver con El Chapo y nadie me preguntó y no estoy fanfarroneando”, explicó Kate.