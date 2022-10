El cantante de música urbana, L- Gante estreno “El último romántico” en colaboración de la empresaria argentina Wanda Nara, en el videoclip se mostraron bajo la cama y protagonizando escenas como si fueran pareja.

“Juntos en la cama” así aparece Wanda Nara junto a L-Gante en su nuevo videoclip

El video muestra a quienes serían pareja en la cama, compartiendo una cena con amigos y paseando en autos de lujo. A pesar de las especulaciones de los últimos días respecto a un supuesto romance, las imágenes no incluyen un beso.

La letra de la canción, realizada en colaboración con Negro Dub y DT.Bilardo, incluye polémicas frases como “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala” y “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”.

Ninguno de los dos realizó declaraciones tras el estreno de la canción, la cual no termina de confirmar el supuesto romance.

Mientras tanto la misma empresaria argentina Wanda Nara dijo que cobro 20 mil dólares por realizar el video junto al rapero urbano.