Viernes inicia proceso judicial contra salvaje que asesinó a su pareja y luego intentó quitarse la vida en Estelí

Este viernes, 26 de septiembre, en los juzgados de Estelí comenzará el proceso judicial contra Pedro Noé Carrasco García, quien fue acusado de asesinar a su pareja Dora María Álvarez González.

Dora María Álvarez González, de 24 años

La fiscalía presentó la acusación con un relato escalofriante de los hechos, ya que desde mayo de este año, Carrasco sometía a Dora, a un constante ciclo de maltrato físico y verbal.

El 4 de septiembre, en la caseta donde vivían en una finca tabacalera, una discusión escaló a niveles fatales. Carrasco tomó un cuchillo y con una estocada en el cuello, le arrebató la vida a Dora, quien era madre de dos niñas.

Pedro Noé Carrasco Garcí

Tras cometer el crimen, el atacante intentó quitarse la vida en dos ocasiones con la misma arma.

Los gritos alertaron a otros trabajadores de la finca, quienes encontraron el cuerpo sin vida de la joven y a Carrasco herido, procediendo a llamar a las autoridades.

El abogado de la familia doliente, aseguró que el juicio revelará el infierno de seis meses que Dora vivió en esa relación.

El objetivo principal del acusador es conseguir la pena máxima, para que el acusado pague por el resto de su vida en prisión por su delito.

