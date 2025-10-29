Suspenden nuevamente juicio a camionero acusado de causar muerte de pareja en accidente de tránsito

Este miércoles fue suspendido de nuevo el juicio contra el camionero Jaime José Robles Urbina, de 62 años, luego de que su defensor Gabriel Diaz, pidió que se separe de la causa al doctor Alex Junior Martínez Lanzas, Juez Primero Local Penal de Managua, alegando que no es imparcial.

Jaime José Robles Urbina, de 62 años

Robles Urbina está acusado de homicidio imprudente en perjuicio de la pareja conformada por José Aníbal Palacios Mendoza, de 24 años, y Alondra Aveleny Bermúdez Martínez, de 19.

El accidente ocurrió el primero de octubre pasado del Maxi Pali del barrio Waspam Sur 200 metros al este, sobre la pista al Mercado de Mayoreo, en Managua, por donde la pareja circulaba a bordo de una moto cuando fueron impactados por un camión blanco manejado por Jaime Robles.

Ante la solicitud del abogado Gabriel Díaz, el juez a cargo del caso remitió el expediente al juzgado Décimo Distrito Penal de Juicio, para que determine si puede seguir con el caso o si será remitido a otro juzgado.

En la audiencia pasada, el defensor sostuvo que una de las víctimas tenía la licencia de conducir suspendida desde hacía dos años, y señaló que existen videos que, según él, podrían demostrar la inocencia de Jaime Robles.

Mientras el abogado acusador Carlos Romero destacó que la fallecida Alondra Aveleny llevaba en su vientre un bebé de cuatro meses de gestación, por lo que solicitó que se incluyera a este como tercera víctima en el accidente de tránsito.

Sin embargo, será en los próximos días cuando se informe sobre el rumbo que tomará el proceso judicial por la muerte de la joven pareja.

