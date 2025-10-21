Suspenden juicio contra camionero: Piden se incluya como víctima a bebé no nacido de pareja fallecida

El abogado Carlos Fernando Romero Marenco solicitó este martes en los juzgados de Managua, incluir como víctima a un bebé no nacido durante el inicio del juicio contra Jaime José Robles Urbina, quien fue acusado de homicidio imprudente por la muerte de Alondra Aveleny Bermúdez Martínez y José Aníbal Palacios Mendoza.

Juicio en Managua: abogado pide incluir al bebé como víctima

El accidente ocurrió del Maxi Palí del barrio Waspam Sur, 200 metros al este, sobre la pista al Mercado de Mayoreo, en Managua, por donde la pareja circulaba a bordo de una moto cuando fueron impactados por un camión blanco manejado por Jaime Robles Urbina, de 62 años.

El abogado Carlos Romero destacó que la fallecida Alondra Aveleny llevaba en su vientre un bebé de cuatro meses de gestación que también fue víctima en el accidente de tránsito.

El abogado representante de los familiares de las víctimas presentó además un video como nueva prueba, lo que provocó la suspensión de la audiencia preparatoria y del juicio oral y público programado para este martes 21 de octubre.

Por su parte, el abogado Gabriel Díaz dijo que la ley le otorga cinco días hábiles para preparar su estrategia en la defensa del camionero Jaime Robles Urbina.

Además, sostuvo que una de las víctimas tenía la licencia de conducir suspendida desde hacía dos años, y señaló que existen videos que, según él, podrían demostrar la inocencia de Jaime Robles.

De tal manera que en los próximos días será informada la fecha de continuación del proceso judicial.

