Solicitan 22 años de cárcel para payaso que ultrajó y embarazó a niña en Managua

Una condena de 22 años de prisión pidió el Ministerio Público para el payaso Aldo José Bustillo Mejía, de 42 años, quien fue declarado culpable tras admitir ante la jueza Fabiola Betancourt, el delito de violación contra una niña en Managua.

Aldo José Bustillo Mejía, de 41 años

Según la acusación, Aldo Bustillo conoció a la niña de iniciales M.B.G. y a su mamá en un barrio del Distrito VII de Managua en el año 2023, cuando la pequeña tenía apenas 11 años.

Luego de agarrar confianza, el sujeto le propuso a la señora que le prestara a la pequeña para que trabajara con él ayudándole a pintar caritas, a cambio de 200 córdobas por cada actividad.

La señora aceptó y, desde entonces, el acusado empezó a llevar a la niña a su cuarto en donde la manoseaba, hasta que la abusó sexualmente, dos o tres veces por semana, amenazándola para que se mantuviera callada.

El 2 de diciembre del año pasado, la madre vio extraña a la niña, por lo que la llevó a un centro de salud, donde un médico determinó que estaba embarazada.

Según la acusación, cuando la madre fue notificada de la situación, le dijo al director del centro de salud que no informara nada a las autoridades, porque de hacerlo, diría que uno de los médicos había abusado sexualmente de la niña.

Sin embargo, tras pasar 10 meses detenido, finalmente Aldo José Bustillo Mejía decidió admitir su culpabilidad y ahora deberá de pasar por lo menos dos décadas en prisión, que es la pena mínima solicitada por su defensor.

La misma víctima de este caso, también fue abusada por el profesor de danza Luis Khadafi Portobanco Aguilar, de 38 años, quien el pasado 3 de julio de este año, fue condenado a 25 años de cárcel por el delito de violación.

