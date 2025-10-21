Sistema Penitenciario inaugura salas para audiencias virtuales en penal de Tipitapa

Este martes, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional inauguraron en el penal Jorge Navarro de Tipitapa, ocho salas con internet y monitores desde las cuales se han empezado a realizar audiencias judiciales de forma virtual.

Nuevas salas virtuales modernizan la justicia en Tipitapa

Las nuevas salas cuentan con equipos tecnológicos avanzados que facilitan la conexión en tiempo real con los juzgados, permitiendo que los procesos judiciales se desarrollen de manera segura y eficiente.

“Para aumentar la capacidad de poder al momento de procesar todas las audiencias y juicios de forma virtual, esto nos va a permitir reducir la tardanza en la aplicación de justicia y mejorar la seguridad. Es una proyección a largo plazo con tecnología de punta”, dijo el subcomisionado Rodrigo García, subdirector del centro.

El próximo martes serán inauguradas 3 salas de audiencia virtual en el Centro Penitenciario Integral de Mujeres, Tipitapa, y el 25 de noviembre, 5 salas en el Centro Penitenciario de Juigalpa.

