Sientan en banquillo de los acusados a conductor de camioneta que apagó vida de madre e hijo en carretera Norte

En el Juzgado Tercero Local fue acusado este martes, don Rodolfo José Urbina Arévalo de 58 años, por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de Kenia Liseth Páiz Morris de 37 años, y de su hijo de iniciales N.I.V.P de 5 años, oriundos de Bilwi, Caribe Norte.

El libelo acusatorio indica que el mortal accidente de tránsito ocurrió el pasado sábado, en el kilómetro 6 de la Carretera Norte, Managua, cuando Kenia junto a su niño cruzaban la vía y fueron impactados por la camioneta.

En el instante el pequeño falleció, mientras su mamá Kenia, quien del violento impacto fue catapultada a 53 metros, se rindió a la muerte en el hospital Alemán Nicaragüense.

La doctora Nidia O’Connor titular del Juzgado, dictó

prisión preventiva contra Rodolfo José Urbina Arévalo, y programó audiencia inicial para el 28 de octubre.