Sentencian a 25 años de prisión a mujer que mató a su pareja en Villa Reconciliación, Managua

Una sentencia de 25 años de prisión fue dictada en contra de Raquel Carolina Sieza López, de 36 años, quien mató de una cuchillada a su pareja Óscar Danilo Meza Orozco, de 48 años.

La sentencia fue dictada por el Juez Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, Melvin Leopoldo Vargas García, por el crimen ocurrido en Villa Reconciliación Norte, Distrito VI de Managua, el 19 de enero de este año.

En un intento de ser eximida de responsabilidad penal, Raquel Sieza dijo que ella actuó en legítima defensa cuando acuchilló a su pareja.

“Tuvimos una discusión y forcejeando con él lo lastimé con el cuchillo. Lo único que yo quería era que él no me hiciera daño, pero nunca pensé que lo iba a lastimar”, dijo ante el juez, agregando que la víctima no quería ir al hospital.

El juez Vargas García señaló que Raquel Sieza actuó con alevosía y sin justificación alguna, a como ella lo alegó, al quitarle la vida a su pareja, quien era 12 años mayor que ella.

La autoridad judicial también señaló como agravante el hecho de que el parricidio fue cometido a las 11 y 30 de la noche.

Raquel Sieza terminará de cumplir su condena el 21 de enero de 2050