Realizarán Audiencia Preliminar a salvaje que asesinó a su pareja y luego intentó quitarse la vida en Estelí

Para este viernes 26 de septiembre está previsto que se realice en los Juzgados de Estelí la audiencia preliminar contra Pedro Noé Carrasco García, de 31 años de edad, quien fue acusado de asesinar a su pareja, Dora María Álvarez González, de 24 años.

Dora María Álvarez González, de 24 años

En su acusación, la Fiscalía presentó un relato detallado de los hechos y destacó que desde mayo de este año, Pedro Carrasco venía sometiendo a su joven pareja a un constante maltrato físico y verbal.

El pasado 4 de septiembre, la pareja sostuvo una discusión en la caseta donde vivían en una finca tabacalera, y luego Carrasco tomó un cuchillo y le arrebató la vida a Dora con una estocada en el cuello.

Tras cometer el crimen, el atacante intentó quitarse la vida en dos ocasiones hiriéndose con la misma arma, pero no logró su cometido, y fue llevado en estado delicado al Hospital San Juan de Dios, donde permanece bajo custodia policial.

La pareja era originaria de Somoto, Madriz, en donde Dora María dejó a dos pequeñas hijas bajo el cuido de su señora madre.

El abogado de la familia doliente aseguró que en el proceso judicial se revelará el infierno de seis meses que Dora vivió en esa relación, hasta que finalmente “el demonio” de Pedro Carrasco, acabó con su vida.

El objetivo principal del acusador es conseguir la pena máxima, para que el acusado pase en prisión el resto de su vida por el atroz crimen cometido.

