Once sujetos peligrosos fueron capturados por la policía nacional en Masaya

La Policía Nacional informó este martes que entre el 1 y el 7 de septiembre fueron capturados 11 sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en diferentes puntos del departamento de Masaya.

Los detenidos fueron capturados por 5 robos con violencia en los municipios de Niquinohomo, Nindirí y Masaya, 4 por robos con intimidación en Masaya y La Concepción, y 2 por abusos sexuales en Masaya y Niquinohomo.

Entre los delitos relevantes registrados durante la semana en Masaya, se reportaron, 4 robos con intimidación, 5 robos con fuerza y 4 robos con violencia.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso de seguir trabajando para fortalecer la seguridad ciudadana y brindar protección a las familias y comunidades.