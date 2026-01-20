Mandan a juicio a Sergio Sánchez por homicidio imprudente contra madre e hija

A juicio oral y público fue remitido este martes, Sergio Andrés Sánchez Gutiérrez, de 19 años, quien es acusado por la muerte en accidente de tránsito de Martha Elena Matus Larios, de 57 años, y su hija Andrea Nicole Zamora Matus, de 20.

Mandan a juicio oral y público a Sergio Sánchez

En la audiencia inicial, que se realizó a puertas cerradas, se presentaron las pruebas mejoradas ofrecidas por la Fiscalía, pero según la defensa del acusado esta no contiene elementos nuevos, sino solo correcciones puntuales.

El juicio iniciará el próximo 30 de enero y para esa fecha la defensa pretenderá demostrar que en los hechos tuvo que ver la falta de uso del paso peatonal y otras observaciones relacionadas con el accidente.

Mientras tanto, Sánchez Gutiérrez continuará bajo prisión preventiva a la espera de que en juicio se determinen su responsabilidad en el caso.

Las víctimas mortales: Martha Matus y su hija Nicolle Zamora Matus

La acusación interpuesta por la Fiscalía es por los delitos de Homicidio Imprudente y Omisión de Prestar Auxilio, en perjuicio de las víctimas.

La acusación indica que la fatalidad ocurrió en la entrada a la colonia Serranías, kilómetro 12.5 de la carretera Sur en Managua, el sábado 20 de diciembre, a las 10 de la noche.

El acusado Sergio Andrés Sánchez Gutiérrez conducía en dirección de norte a sur una camioneta cuando atropelló a las víctimas que iban cruzando la vía, tras salir de un establecimiento comercial.

La joven Andrea Nicole fue a caer a 38 metros del punto de impacto, en tanto su mamá, Martha Elena Matus Larios, fue proyectada a 39.80 metros, según las mediciones de la Policía de tránsito.

Tras el fatal accidente, el acusado huyó en dirección sur en vez de prestar auxilio a las víctimas, y fue capturado por las autoridades varias horas después.

