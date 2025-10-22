Hombre admite haber matado a su yerno y al hermano de éste en San Francisco Libre

El ciudadano Ramón Antonio Orozco Suárez admitió haber asesinado a balazos a su yerno Omar Antonio Suárez Sánchez de 35 años, y al hermano de este, Julio César Sánchez de 40 años, por motivos que se negó a revelar ante la autoridad judicial, este martes.

Ramón Orozco admite doble asesinato en Managua

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 27 de septiembre en un bar donde los hermanos Omar y Julio laboraban en la comunidad Las Delicias del municipio de San Francisco Libre, en el departamento de Managua.

En el lugar se produjo una discusión, y ese momento fue aprovechado por don Ramón Orozco Suárez para desenfundar su arma de fuego y disparar contra Omar y Julio, quienes estaban atareados atendiendo en el bar.

El Ministerio Público solicitó 25 años de cárcel por cada asesinato y un año de prisión adicional por las amenazas a Luis Conde Castaño, quien trató de retener en el lugar de los hechos al homicida.

