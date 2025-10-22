Hombre admite haber matado a su yerno y al hermano de éste en San Francisco Libre
El ciudadano Ramón Antonio Orozco Suárez admitió haber asesinado a balazos a su yerno Omar Antonio Suárez Sánchez de 35 años, y al hermano de este, Julio César Sánchez de 40 años, por motivos que se negó a revelar ante la autoridad judicial, este martes.
Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 27 de septiembre en un bar donde los hermanos Omar y Julio laboraban en la comunidad Las Delicias del municipio de San Francisco Libre, en el departamento de Managua.
En el lugar se produjo una discusión, y ese momento fue aprovechado por don Ramón Orozco Suárez para desenfundar su arma de fuego y disparar contra Omar y Julio, quienes estaban atareados atendiendo en el bar.
El Ministerio Público solicitó 25 años de cárcel por cada asesinato y un año de prisión adicional por las amenazas a Luis Conde Castaño, quien trató de retener en el lugar de los hechos al homicida.