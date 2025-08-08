Envían a Audiencia Inicial a camionero que causó muerte de motociclista en Semáforos del Guanacaste

Para el próximo viernes 15 de agosto fue programada la audiencia inicial en contra de Guillermo José Matus Díaz, de 44 años, quien fue dejado en prisión preventiva por la doctora María Lourdes Corea, Jueza Séptimo Local Penal, tras ser acusado de homicidio imprudente en accidente de tránsito.

Matus Díaz fue señalado por el Ministerio Público de causar la muerte del motociclista José Ismael Martínez Herrera, de 29 años, en un accidente de tránsito ocurrido en los semáforos del Guanacaste, Distrito II de Managua, a las 7:20 minutos de la noche del pasado 5 de agosto.

Según la Fiscalía, el acusado conducía una cisterna color blanco, placas M 135-623 en sentido de Norte – Sur, y poco antes de llegar a los semáforos realizó un giro indebido hacia el Este, irrespetando la preferencia, causando el impacto del motociclista en el lado derecho del pesado vehículo.

Al momento del accidente, José Ismael Martínez se dirigía hacia su casa en el barrio Los Martínez a bordo de la moto Pulsar modelo 200 NS color azul, placa M 280-373.

El fuerte impacto provocó que el joven cayera al pavimento, perdiendo la vida de forma inmediata a consecuencias de una hemorragia intra-torácica por laceración de la aorta y el pulmón izquierdo.

Durante la audiencia preliminar realizada este viernes, estuvieron presentes la madre de la víctima, doña María Magdalena Herrera, y la esposa del acusado.

La madre del fallecido dijo que la víctima de esa imprudencia pudo haber sido el mismo acusado, y en este caso fue el inocente que iba en su preferencia, desafortunadamente.

«Yo no voy a emitir un juicio, el Ministerio Público sabrá, conforme a la ley, lo que va a hacer«, concluyó la señora Herrera.

