Busero pagará 200 mil córdobas en abonos suaves por muerte de niño en Bilwi

La licenciada Sandra Isabel Salgado Castro, Jueza del Juzgado Local de lo Penal de Bilwi, admitió un trámite de mediación para que la madre del niño Meykin Oswaldo Barba Jarquín, de 4 años, reciba un total de 200 mil córdobas, de parte del busero que le causó la muerte.

Mediación otorga 200 mil córdobas por muerte de menor

La mediación fue realizada después de la audiencia preliminar al mediodía de ayer martes en el Juzgado Local de lo Penal de Bilwi, Caribe Norte, donde el conductor Lugerio Centeno Cruz, de 53 años, fue acusado por el delito de homicidio imprudente en accidente de tránsito.

Con la firma del trámite de mediación, se evitó la audiencia inicial que había sido programada para el jueves 23 de octubre y se ordenó la liberación de Centeno Cruz, a quien la fiscalía inculpó por el caso del menor, que murió arrollado por el bus en la comunidad de Sumubila, en Bilwi.

Como parte de la mediación, la madre de niño Luz Marina Jarquín Montenegro recibió un adelanto de 30 mil córdobas y durante ocho meses recibirá abonos de 20 mil córdobas y el noveno mes, 10 mil, hasta totalizar la suma de 200 mil córdobas en carácter de compensación.

El pequeño Meykin Oswaldo Barba Jarquín murió la mañana del lunes 29 de septiembre al pasarle encima las llantas de un bus que cubre la ruta Columbo – Bilwi, luego de que salió de su casa siguiendo a su mamá, quien se dirigía al casco urbano de Puerto Cabezas.

