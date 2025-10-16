Acusan en juzgado de Rivas a conductor ebrio por muerte de motociclista

Para la tarde de este jueves fue programada la audiencia preliminar en contra de Bismark Alberto Sánchez Muñiz, de 51 años, quien ayer miércoles fue acusado en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencia de Rivas, por el delito de homicidio a título de dolo eventual.

Jader Trinidad Calero Mora, de 42 años

Sánchez Muñiz fue señalado por el Ministerio Público de causar la muerte del motociclista Yader Trinidad Calero Mora, de 42 años, en la comunidad La Virgen, kilómetro 117 de la carretera Panamericana Sur, en Rivas, la noche del pasado lunes.

La Fiscalía indicó que Sánchez conducía borracho un auto color rojo, cuando invadió el carril contrario e impactó frontalmente a Yader Calero quien se desplazaba en una moto, causándole graves lesiones que le causaron la muerte pocas horas después.

Fallece Jader Calero tras trágico accidente en Rivas

Según entendidos en la materia, cuando la acusación menciona la figura jurídica de “a título de dolo”, no le permite al conductor mediar con la familia doliente y conlleva a penas de entre 10 y 15 años de prisión.

Yader Trinidad Calero Mora, era originario de Masatepe, Masaya; laboraba como supervisor de guardas de seguridad y habitaba en el municipio de Buenos Aires, departamento de Rivas, donde dejó a dos niños en la orfandad.