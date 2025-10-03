Acusan a tres vigilantes por pegar batazo de casi 17 mil dólares en bodega de SINSA en Managua

En los Juzgados de Managua fueron acusados por robo los sujetos Bryan Samuel Hernández, Marcos Hernández Mora y Jorge Espinoza, quienes hasta hace poco laboraban como vigilantes en una bodega de la ferretería SINSA.

Según la Fiscalía, los acusados se llevaron en sus mochilas, productos y artículos hasta por un monto de 16 mil 780 dólares, aprovechándose de la ausencia de personal, ya que eran los encargados de cuidar la bodega.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los tres exempleados actuaron de forma coordinada para sustraer los artículos propiedad de la empresa.

Según la denuncia del Ministerio Público, los sujetos sustrajeron por lo menos 55 artículos y productos hasta que el pasado 23 de junio, los informes internos revelaron la pérdida.

La acusación además revela que, en una ocasión, los tres sujetos fueron descubiertos robando 20 breaker por otro guarda de seguridad, quien se vio obligado a guardar silencio debido a que fue amenazado de muerte.

Por los hechos, los procesados enfrentan cargos por los delitos de robo con fuerza en las cosas en concurso real con robo con violencia o intimidación de las personas, figuras penales que contemplan sanciones severas.

La defensa insiste en la inocencia de los acusados, mientras la Fiscalía sostiene que existe suficiente evidencia y hasta videos de cámaras de seguridad para demostrar su responsabilidad en este cuantioso robo.