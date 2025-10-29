A la orden de la Fiscalía guatemalteco señalado de asesinar a hombre en Chichigalpa

A la orden de la Fiscalía fue puesto el guatemalteco José Mario Valdivia Zapata, de 28 años, quien fue capturado como autor del asesinato de Máximo González García, de 34 años, conocido popularmente como “Manchín”.

José Mario Valdivia Zapata, de 28 años

El crimen fue perpetrado la mañana de ayer martes en el municipio de Chichigalpa, departamento de Chinandega, y provocó indignación entre las familias por la violencia con ocurrió.

Testigos dijeron que Valdivia llegó en una camioneta cerrada a la casa de González y tras discutir por una presunta deuda, sacó una pistola y le disparó cuatro veces en el abdomen, causándole la muerte.

Luego de cometer el crimen, el chapín intentó huir en la camioneta marca Honda color beige con placas P431LC de Guatemala, pero fue interceptado por agentes policiales en el empalme de Chichigalpa.

Máximo González García, de 34 años

La Policía confirmó que Valdivia residía legalmente en Nicaragua y que, además de la deuda, no se descartan rencillas relacionadas con actividades ilícitas, lo que habría motivado el ataque.

El arma utilizada fue ocupada como evidencia, mientras que el cuerpo de “Manchín” fue trasladado a su casa ubicada en la segunda etapa del reparto Virgen de Candelaria en Chichigalpa.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el trasfondo del crimen, en tanto familiares, amigos y conocidos están velando el cuerpo de Máximo González García en la que fue su casa.

El funeral de “Manchin”, será realizado mañana jueves a las 9 y media de la mañana, saliendo de la que fue su casa hacia el cementerio nuevo de la ciudad de Chichigalpa.

