A juicio sicarios y sujeto que los contrató para matar a su hermana y sobrino en Chontales

La doctora Mileydi Edith Morales Sequeira, Jueza de Distrito Penal de Audiencia de Acoyapa, Chontales, remitió a juicio al sujeto Rito Emilio Martínez, quien ofreció 50 mil córdobas para que mataran a su hermana Sebastiana Eliceth López Martíne y un sobrino con el fin de quedarse con sus propiedades.

Rito Emilio Martínez irá a juicio por crimen familiar

Junto a Rito Emilio también fueron enviados a juicio otros tres sujetos implicados en el complot familiar.

Según el expediente judicial, Martínez, hermano de la víctima Sebastiana Eliceth López Martínez, ofreció la cantidad la fuerte suma de dinero y le entregó un revólver calibre 38 al sujeto Arlen Antonio Robleto para que perpetrara los asesinatos.

Arlen Robleto, a su vez, contrató a Lorenzo Calero Gudiel y a su hijo Adrián Antonio Calero Castellón, para que lo acompañaran a cometer los crímenes, simulando llegar a realizar un asalto en busca de dinero.

Sebastiana Eliceth López Martíne

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de septiembre, cuando los tres coautores directos irrumpieron en la propiedad de las víctimas en la comarca Llano Los Pedros, en San Pedro Lóvago, donde primero sometieron y ataron en el patio a Enyel Ramón Leiva López, sobrino de Rito Emilio.

Luego los sujetos entraron a la casa, donde intimidaron a Sebastiana López y a sus dos nietas menores de edad. Acto seguido Arlen Robleto le disparó a la mujer en el tórax, causándole la muerte instantánea.

Posteriormente, el mismo sujeto baleó en la nuca a Enyel Leiva, dejándolo herido, y le robaron su teléfono celular, tras creer que estaba muerto.

En la audiencia inicial celebrada ayer 23 de septiembre, la jueza Mileydi Edith Morales Sequeira envió a juicio en fecha aún no definida a los cuatro implicados por los delitos de asesinato agravado, parricidio en grado de frustración, robo con violencia y portación ilegal de armas de fuego.

Asimismo, la autoridad judicial les mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva a todos los acusados.

En la audiencia anterior, la defensa de Rito Emilio Martínez solicitó que se les realizara una valoración médica, alegando problemas de riñón, hígado y pulmón, petición que fue concedida por la jueza para los cuatro acusados.

