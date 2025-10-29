11 de noviembre será debate de pena para conductor que mató a motociclista en La Virgen, Rivas

El detenido Bismark Alberto Sánchez Muñiz, de 51 años, se declaró culpable del delito de homicidio imprudente en accidente de tránsito de quien en vida fue el motociclista Jader Trinidad Calero Mora, de 42 años.

Bismark Sánchez admite homicidio en accidente en Rivas

La fiscalía acusó a Bismarck Sánchez, de provocar la muerte de Jader Calero, al arrollar con su carro placas GR 13604, la moto que conducía la víctima, el pasado 13 de octubre, provocándole la muerte inmediata.

El fatal accidente sucedió en la comunidad La Virgen, kilómetro 117 de la carretera Panamericana Sur, en Rivas, por donde la víctima circulaba a bordo de su motocicleta.

Agrega la acusación que, al momento de causar la tragedia, Sánchez Muñiz conducía a más de 108 kilómetros por hora y con 1.12 gramos de alcohol por litro de sangre, invadiendo el carril contrario donde se desplazaba Calero.

Ante la admisión de culpabilidad de Bismarck Sánchez, el juez de Distrito Penal de Audiencias de Rivas, Pastor Esteban Jiménez, lo declaró culpable del delito de homicidio a título de dolo eventual.

Este delito contempla una pena máxima de 15 años de prisión, sin embargo, será hasta después del debate de pena a realizarse el 11 de noviembre, cuando se conocerá los años que deberá de pasar en la cárcel el procesado.

Jader Trinidad Calero Mora, era originario de Masatepe, Masaya; laboraba como supervisor de guardas de seguridad y habitaba en el municipio de Buenos Aires, departamento de Rivas, donde dejó a dos niños en la orfandad.