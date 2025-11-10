10 años de cárcel para sujeto que transportaba 21 kilos de cocaína en Nueva Guinea

El sujeto Jyminson Joel Gálvez Zeledón, de 36 años, fue condenado a 10 años de cárcel tras haber sido sorprendido transportando casi 21 kilos de cocaína en el municipio de Nueva Guinea, Caribe Sur.

La sentencia fue dictada por el doctor Roberto Migdonio Blandón, juez del Distrito Penal de Juicio de Nueva Guinea.

Gálvez Zeledón fue arrestado por la Policía Nacional mientras viajaba como pasajero en un taxi.

Durante la requisa del vehículo, las autoridades encontraron un saco que contenía 17 paquetes rectangulares de droga, con un peso total de 20 kilos con 840 gramos.

Pese al fallo condenatorio, el abogado defensor, Harry Valle, ha interpuesto una acción de revisión ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La defensa argumenta que no se logró probar que el acusado portara el saco con la droga y ha solicitado que el recurso sea tramitado y revisado conforme a derecho.