Un nuevo caso de abuso sexual conmociona a Colombia, luego que una jovencita fuera abusada sexualmente por un grupo de policías.

Jovencita se quita la vida tras ser abusada por grupo de policías en Colombia

Según medios locales, la víctima fue arrastrada por la fuerza por varios agentes tal como puede verse en un video grabado por personas que se encontraban en el lugar.

El hecho ocurrió en la ciudad de Popayán, en la capital del Cauca, en el suroccidente colombiano y se conoció que al ser liberada, la menor se quitó la vida, no sin antes denunciar el caso a través de su facebook.

Entre los gritos, se escucha: «Cuatro con una mujer, idiota». El resto del audio es inteligible.

«Cuando menos pensé, estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron «, escribió en el post.

En su publicación, continúa: «Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban desnudando».