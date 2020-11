Joven madre escapa de ser asaltada por ladrones en moto en Oro Verde, Ciudad Sandino

La ciudadana Bianka Bohórquez por poco se convierte en víctima de los amigos de lo ajeno, a las 5:30 de la mañana de este martes, cuando se disponía hacer diligencias personales junto con su hija de apenas 4 años de edad en el sector de Oro Verde, en Ciudad Sandino.

La afectada dijo que iba caminando junto a su criatura cuando dos tipos en una moto intentaron robarle, pero ella reaccionó y forcejeó con uno de ellos logrando recuperar su bolso el que sólo contenía documentos personales.

«Los tipos andaban armados con un cuchillo pero para gloria de Dios no me pasó nada y no me robaron nada», dijo Bohórquez.

De acuerdo a la joven madre, los robos en Ciudad Sandino cada día se incrementan más, por lo que pidieron mayor presencia policial.