Joven es asaltada y abusada en su casa por delincuentes, en Jinotega

Autoridades policiales están investigando el paradero de un sujeto conocido como “La Chancha” y cuatro compinches quienes ingresaron a la vivienda de la joven de iniciales M. L., de 23 años, a quien amenazaron de muerte con un arma de fuego, y luego le robaron y abusaron en Santa María de Pantasma, departamento de Jinotega.

“Yo estaba dormida cuando sentí que me taparon la boca, me amenazaron con una pistola, me dijeron que si gritaba me iban a matar, robaron todo y me abusaron. Solo pude reconocer al que le dicen La Chancha”, declaró entre llantos la víctima.

Los delincuentes se llevaron 10 mil córdobas, un televisor valorado en 4 mil 500 córdobas, dos máquinas de coser, y dos bicicletas valoradas en 4 mil córdobas cada una.