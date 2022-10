Jonathan Loáisiga tras finalizar la temporada en Grandes Ligas “Agradezco a todos los fanáticos”

El nicaragüense Jonathan Loáisiga Estrada lució gigante en la postemporada del béisbol de Grandes Ligas, el pinolero registró efectividad de 0.96, en 9 entradas y un tercio de labor, sin embargo su equipo los Yankees de New York quedaron eliminados.

Los nicaragüenses disfrutamos al máximo la actuación del pinolero en el mejor béisbol del mundo.

Por medio de sus redes sociales Jonathan Loáisiga publicó un emotivo mensaje.

“Antes que nada quiero dar gracias a Dios por otro año acá, le dedico esta temporada especialmente a mi familia, y en especial a mío tío Ramón (QEPD) alguien que quise mucho.

Fue una temporada donde aprendí mucho, pasé momentos difíciles y también momentos inolvidables pero quiero agradecer a todos los fanáticos que me apoyaron todo el año incluso cuando no me iba bien.

Ahora me toca descansar para luego regresar al terreno de juego y Dios mediante representar a mi país una vez más.

Mama, dígale al Pando que me vaya preparando mis nacatamales especiales y con chile que me los deje salvajes.

Extraño la comida de mi país pero sobre todo el cariño de la gente, como mi tierra no hay dos.

Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes felicita a Jonathan Loáisiga por poner en alto el nombre de Nicaragua.