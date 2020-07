Jonathan Loaisiga: “Me gustaría ser relevista esta temporada con los Yankees”

El lanzador nicaragüense de los Yankees de Nueva York Jonathan Loaisiga Estrada, brindo su primera conferencia de prensa con el equipo y destaco que le gustaría ser relevista esta temporada.

Jonathan Loáisiga

Loaisiga que debuto con NYY en 2018 y también jugó con ellos en 2019, pretende quedarse en el club este año. Sus números estas dos temporadas son las siguientes: Su record es de 4-2 en ganados y perdidos, en 56.1 entradas de labor le anotan 30 carreras limpias y su efectividad es de 4.79.

Durante 24 juegos (ocho aperturas) poncha a 70, regala 28 bases por bolas y le conectan 57 imparables, entre ellos nueve cuadrangulares.

Aquí les dejamos la entrevista que brindo Loaisiga Estrada con los Yankees:

¿Tuvistes algunos días de atraso para reportarte a los entrenamientos?

Así es, tuve un pequeño retraso por los vuelos que no estaban disponibles en Nicaragua hasta el día cinco de julio y reportarme al conjunto. Con mi rol dentro del team estamos abierto a lo que sea, como abridor, relevo y siempre preparado para lo que se necesite.

¿Lograste entrenar en Nicaragua?

Si lo hice, vi bateadores y lancé en un par de juegos en Nicaragua (Indios del Bóer) y lanzarles a los bateadores, mi último partido fue el sábado pasado con cuatro innings y bajo las recomendaciones del equipo (Yankees), para reportarme en forma a los entrenamientos aquí en Estados Unidos.

¿Cuánto lanzastes en Nicaragua?

Estuve en tres partidos, lancé dos, tres y cuatro innings respectivamente.

¿Cómo te vez como lanzador?

Me gustaría ser relevista, aunque no hay nada definido, si me dan a escoger entre abridor y relevista, me gustaría ser relevo.

¿Cómo pudistes mantenerte sano en Nicaragua?

Lo principal fue seguir las recomendaciones del gobierno y las del equipo (Yankees), mantenerse alejado de lugares públicos y no arriesgarse.