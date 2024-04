Jonathan Loaisiga fue operado con éxito en Dallas, Estados Unidos

El lanzador nicaragüense Jonathan Loaisiga Estrada, de los Yankees de New York, fue operado con éxito este viernes en Dallas, luego de sufrir una distención en el flexor derecho de su mano, lesión que le impide lanzar entre 10 y 12 meses.

“Gracias a Dios y de acuerdo al médico a cargo, la operación ha sido un éxito, recién me he despertado de la anestesia, pero me siento muy feliz, el médico me dijo que ayudó mucho en el proceso la cantidad de masa muscular que encontró en la zona de la operación, debo estar unos días con un aparato en el brazo” dijo Jonathan Loaisiga.

Los tendones flexores de la mano son responsables de la flexión de los dedos y el pulgar hacia la palma. Estas estructuras largas están conectadas a los músculos flexores en el antebrazo. Una lesión en uno de estos tendones puede causar dolor e incapacidad para flexionar el dedo o el pulgar y agarrar con la mano.

Loaisiga no lanzara más en toda la temporada y luego de esta campaña será agente libre, su futuro en Grandes Ligas es incierto puesto que se presume los Yankees no van a extenderle contrato.