Jinotega y Chontales se juegan la vida en el Pomares

La acción del Campeonato de Béisbol Germán Pomares-2021, continúa este fin de semana. La serie más importante será la que protagonicen los Brumas de Jinotega y los Toros de Chontales, que están buscando su boleto a la siguiente ronda del torneo.

Los Toros de Chontales presentan balance de 29-31 en ganados y perdidos, se ubican en el puesto doce de la tabla de posiciones.

-Publicidad-

Mientras las Brumas acumulan 28 triunfos por 32 reveses, se ubican en el lugar catorce.

A los dos conjuntos les quedan ocho partidos pendientes, a la siguiente ronda del torneo avanzan los doce primeros lugares.

La serie arranca el sábado con una doble programación a la una de la tarde, en el estadio Carlos Guerra Colindres de Juigalpa, Chontales.

El domingo la doble programación se juega en el estadio Moisés Palacios a las diez de la mañana.

Los abridores por los jinoteganos serán: Luis Castellón, Harvin Talavera, Yeris González y Bryan Herrera.

Por los Toros: José David Rugama, Ángel Canales, Erasmo Reyes y Sherlon Robinson.

Las otras series serán las siguientes: El Derby capitalino entre los actuales campeones Indios del Bóer y Dantos, los Tigres de Chinandega ante Rio San Juan, el conjunto de Estelí vs Carazo, los Leones de León vs Nueva Segovia, los Productores de Boaco ante Madriz, el Frente Sur-Rivas vs Indígenas de Matagalpa.

La tabla de posiciones esta de la siguiente manera: Los Indios del Bóer presentan balance de 44-21 en ganados y perdidos, Estelí y Frente Sur-Rivas tienen 42-22, Indígenas de Matagalpa 40-24, Dantos 37-28, Productores de Boaco y Costa Caribe 36-28, Tigres de Chinandega 34-30, Tiburones de Granada y León 33-31, Zelaya Central 31-33, Toros de Chontales 29-31, Masaya 30-34, Brumas de Jinotega 28-32, Nueva Segovia 25-39, Carazo 20-44, Rio San Juan 18-46 y Madriz 15-49.