Jinotega se juega la “vida” ante el Bóer en el Pomares

Si en estos momentos termina la primera vuelta del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares-2021, las Brumas de Jinotega estarían fuera de los doce mejores equipos del torneo.

Este fin de semana Jinotega se juega la vida ante los líderes del campeonato los Indios del Bóer.

Los Indios poseen récord de 42-19 en ganados y perdidos, jugaran en el estadio Nacional el domingo a las 3:30 pm doble juego, por su parte las Brumas de Jinotega recibirán el lunes 3 pm al Bóer.

Ambas fechas serán doble juego de siete entradas cada desafío.

Por los capitalinos los abridores serán: Braulio Silva colíder en victorias del torneo con once, Santos Jarquín líder en efectividad del campeonato, Roger Marín y Heberto Pérez.

Por su parte los norteños mandarán a Luis Castellón, Yeris González, Bryan Herrera y Harvin Talavera.

Los jinoteganos están obligados a ganar la serie para seguir con vida en el torneo, quedando solamente ocho partidos pendientes para el final de la primera ronda.

Las otras series serán las siguientes: Nueva Segovia ante la Costa Caribe, Dantos vs Productores de Boaco, los Indígenas de Matagalpa vs Rio San Juan, el conjunto de Madriz vs Zelaya Central, por su parte Carazo ante los Tiburones de Granada, el equipo de Estelí vs León, el Frente Sur-Rivas vs Masaya y los Tigres de Chinandega vs Toros de Chontales.