Jennifer López cumple 49 años con un cuerpazo de 30

Jennifer López, la Diva del Bronx, celebra este 24 de julio sus 49 años, pero tal parece que los años no han pasado por ella, pues su espectacular figura aparenta unos 30 años de edad.

JLo nació en El Bronx, Nueva York, el 24 de julio de 1969, actualmente destaca más en el panorama musical, pero también ha pertenecido al mundo de la canción, la composición, el baile, el diseño de moda, la producción discográfica y de televisión.

A tan solo 5 años de edad, Jennifer empezó a interesarse por el baile y el canto, y actualmente es la latina mejor pagada de la música, gracias a unas ganancias de 39,5 millones de dólares.

Educada en escuelas católicas, en su último año de instituto se presentó a un casting y consiguió un papel en ‘My Little Girl’. Poco a poco, fue subiendo peldaños hasta que consiguió, en 1993, su primer papel como protagonista en ‘Nurses on the Line: The Crash of Flight 7’.

En el año 2002 se comprometió con Ben Affleck, pero canceló su boda a días de su celebración y en el 2004 se casó en secreto con Marc Anthony, para divorciarse en el 2011.

En ese mismo año fue elegida por la revista “People” como la mujer más bella del mundo.

El 22 de febrero de 2008, López tuvo a sus mellizos: Maximilian David y Emme Maribel, fruto de su relación con Marc Anthony.

Ahora mantiene una relación con el ex beisbolista Alex Rodríguez, de origen dominicano.