El gobierno de Venezuela emitió un firme comunicado oficial hoy en el que rechaza categóricamente las sanciones y medidas coercitivas impuestas por la Unión Europea contra ese país sudamericano. El pronunciamiento, divulgado desde el Palacio de Miraflores en Caracas, califica estas acciones como ilegítimas, ilegales y contrarias al Derecho Internacional.

Según el texto oficial compartido por el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, estas medidas violan directamente los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, documento fundamental que rige las relaciones internacionales desde 1945.

El documento señala que los dirigentes del bloque europeo han optado, lamentablemente, por acelerar su propia decadencia política, al continuar con lo que califican como una línea de hostilidad estéril contra Venezuela.

La política exterior errática, carente de autonomía y supeditada a intereses ajenos a los pueblos que dicen representar, menciona el comunicado.

El gobierno venezolano no se limitó a rechazar las medidas, sino que las calificó como un rotundo fracaso tras años de aplicación. El comunicado sostiene que estas acciones han logrado deteriorar de manera significativa las relaciones políticas y diplomáticas entre Venezuela y la Unión Europea, afectando potenciales acuerdos comerciales que podrían beneficiar a ambas partes.

A continuación, el comunicado íntegro:

República Bolivariana de Venezuela

Comunicado

La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica la política de sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuesta por la Unión Europea, por ser ilegítima, ilegal y contraria al Derecho Internacional, así como a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Los dirigentes de ese bloque han optado, lamentablemente, por acelerar su propia decadencia política, insistiendo en una línea de hostilidad estéril contra Venezuela, que evidencia una política exterior errática, carente de autonomía y supeditada a intereses ajenos a los pueblos que dicen representar.

Tras años de aplicación, esta política de sanciones ha demostrado ser un rotundo fracaso, deteriorando de manera significativa las relaciones políticas y diplomáticas y confirmando la irrelevancia creciente de la Unión Europea como actor internacional capaz de actuar con independencia, racionalidad y respeto hacia los Estados soberanos.

Caracas, 15 de diciembre de 2025