Van 66 muertos y 75 desaparecidos tras inundaciones en México

A cinco días de la emergencia, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se han localizado 103 personas en los estados de la república afectados por las intensas lluvias.

La mandataria federal explicó que gracias a los reportes ciudadanos al número telefónico 079, se ha podido aumentar el número de personas localizadas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

Por otra parte, ratificó que la cifra de personas fallecidas permanece en 66 y continúan sin ser localizados 75, para ello, el Comité Nacional de Emergencia sesiona de manera permanente.