Un sismo de gran magnitud sacude la zona occidental de Venezuela

El terremoto habría tenido una magnitud de al menos 6 grados.

Un sismo de gran magnitud sacudió este miércoles hacia el final de la tarde varios estados occidentales de Venezuela.

El terremoto se extendió por varios segundos y estremeció zonas residenciales en estados como Lara y Trujillo luego de las 6:20 de la tarde, hora de Venezuela

Según el Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico tuvo una magnitud de 6 grados.

Por su parte, la cuenta X de Chile Alerta, que envía reportes sísmicos en tiempo real, informó que el movimiento telúrico habría sido de 6.3 grados de magnitud y su epicentro se produjo a 71 kilómetros al noroeste de Trujillo.