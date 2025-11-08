Un auto se estrella contra multitud en Tampa y deja 4 muertos y 11 heridos

El vehículo en cuestión fue visto haciendo carreras callejeras más temprano, según la policía.

Al menos cuatro personas murieron y otras 11 resultaron heridas cuando un conductor que presuntamente hacía carreras callejeras perdiera el control de su vehículo y chocara contra una multitud de personas en Tampa en la madrugada del sábado, según informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Tampa dijo en un comunicado el sábado por la noche que el accidente ocurrió en el barrio de Ybor City de Tampa a las 12:45am, e impactó a 15 adultos.

Las autoridades indicaron que tres víctimas murieron en la escena y una cuarta falleció en un hospital cercano. Otras nueve víctimas están siendo atendidas en hospitales locales; de ellas, hay una en estado crítico, según la policía.