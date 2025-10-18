Tres indios muertos y cinco desaparecidos en un accidente de barco en Mozambique

Al menos tres ciudadanos indios han muerto y otros cinco siguen desaparecidos después de que una lancha que transportaba miembros de la tripulación de un camión cisterna volcara durante una operación de transferencia de tripulación frente a la costa del puerto de Beira, en el centro de Mozambique, según el Alto Comisionado de la India en Mozambique.

El incidente ocurrió el viernes (hora local) durante un traslado de rutina de miembros de la tripulación a un barco anclado en alta mar. El barco, que transportaba a un total de 14 ciudadanos indios, volcó en aguas frente a Beira en circunstancias aún por determinar.

“Una lancha que transportaba a miembros de la tripulación de un petrolero, entre ellos 14 ciudadanos indios, se hundió durante las operaciones de transferencia de tripulación frente al puerto de Beira, en el centro de Mozambique. Algunos de los ciudadanos indios implicados en el accidente han sido rescatados. Desafortunadamente, algunos ciudadanos indios han muerto en el accidente, y algunos aún están desaparecidos”, afirmó el Alto Comisionado en un comunicado.