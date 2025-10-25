Tiroteo en una fiesta en Carolina del Norte deja dos muertos y varios heridos graves

Las autoridades del condado de Robeson confirmaron que trece personas recibieron impactos de bala durante una celebración en una zona rural cerca de Maxton, al suroeste de Raleigh

En el sureste de Carolina del Norte, un tiroteo durante una fiesta multitudinaria dejó dos personas muertas y varias más en estado crítico, según informaron este sábado las autoridades locales. La Oficina del Sheriff del Condado de Robeson confirmó a AP News que trece individuos sufrieron heridas de bala durante el evento, que tuvo lugar en una zona rural a las afueras de Maxton, localidad situada a unos 150 kilómetros (95 millas) al suroeste de Raleigh, cerca de la frontera con Carolina del Sur.

Según describió la Oficina del Sheriff del Condado de Robeson, más de 150 personas abandonaron el lugar antes de la llegada de los agentes. Las autoridades solicitaron colaboración ciudadana y pidieron que cualquier persona con información relevante o que hubiera estado presente se comunique con los investigadores del sheriff. “No existe una amenaza actual para la comunidad debido a que parece tratarse de un hecho aislado”, reiteró el comunicado oficial citado por AP News.

Los nombres de las víctimas fatales y de los heridos no se difundieron en el primer boletín. Hasta el momento, tampoco se han realizado arrestos vinculados al caso, según lo reportado tanto por AP News como por The Washington Post. Los equipos policiales siguen recolectando pistas en el paraje, y no se han brindado detalles adicionales sobre posibles sospechosos o sobre los motivos que desencadenaron el tiroteo.