Tiroteo en iglesia mormona de Michigan deja varias víctimas y el edificio en llamas

Un grave incidente ocurrió este domingo en una iglesia mormona ubicada en Grand Blanc, Michigan, Estados Unidos, donde un tirador abrió fuego durante una ceremonia religiosa, dejando varias víctimas antes de ser abatido por las autoridades.

Tragedia en Michigan: explosión e incendio marcan tiroteo masivo en iglesia mormona

Según Detroit News, «múltiples personas fueron baleadas en una iglesia mormona en Grand Bland y el tirador fue abatido, según la policía». El mismo medio confirma que el incidente ocurrió durante una ceremonia religiosa, lo que generó pánico entre los asistentes y una masiva movilización policial en la zona.

Por su parte, Detroit Free Press amplía la información señalando que «hay múltiples víctimas en el tiroteo en la iglesia de Grand Blanc, según la policía; el tirador fue abatido y el edificio está en llamas». Este dato sugiere que, además del tiroteo, se produjo un incendio que podría estar relacionado con una explosión o un acto de incendio intencional que complicó aún más la situación de emergencia.

WXYZ (Canal 7 Detroit) también reporta: «múltiples personas baleadas en una iglesia mormona en Grand Blanc y el tirador fue abatido, según la policía», confirmando la gravedad del hecho y la rápida intervención de las fuerzas de seguridad para neutralizar la amenaza.

La agencia de noticias estadounidense CNN informó que «múltiples víctimas en tiroteo en iglesia de Michigan; la iglesia está en llamas, según la policía».

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que el tirador fue abatido y que la situación está bajo control después de la rápida intervención policial. Sin embargo, no se han difundido cifras oficiales sobre el número de víctimas fatales o heridos, ni detalles sobre la identidad del atacante o los motivos detrás del ataque que sacudió a la comunidad religiosa.

Tampoco se han emitido comunicados oficiales por parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (iglesia mormona) respecto al incidente, aunque se espera que la organización religiosa se pronuncie en las próximas horas sobre este ataque a uno de sus templos.

La policía y los equipos de emergencia continúan trabajando en la escena del crimen, asegurando el área afectada por el incendio y atendiendo a los afectados por el tiroteo. Los investigadores están recopilando evidencia para determinar las circunstancias exactas que llevaron al atacante a abrir fuego durante la ceremonia religiosa y si la explosión fue parte del plan del agresor o un evento secundario.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden actualizaciones oficiales sobre el estado de las víctimas hospitalizadas, el avance de la investigación y los posibles motivos del atacante.

