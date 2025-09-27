Tirador abre fuego desde un barco contra múltiples personas en EE.UU

Un tirador ha abierto fuego la noche de este sábado desde un barco contra las personas que se encontraban en un restaurante en la ciudad de Southport (Carolina del Norte, EE.UU.), reporta la prensa local.

El sujeto se acercó al restaurante American Fish Company y empezó a disparar contra la multitud, después de lo cual abandonó el lugar en el mismo barco, explicaron las autoridades.

Según una portavoz municipal citada por BNO News, ocho personas resultaron heridas y otras tres murieron por impacto de balas. Las fuerzas del orden están interrogando a un sospechoso.