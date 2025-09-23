Tifón provoca 14 muertos y 18 heridos en Taiwan, informan autoridades

Al menos catorce personas murieron en el condado de Hualien, en el este de Taiwán, tras el desbordamiento de un lago natural que inundó una ciudad, consecuencia de las intensas lluvias provocadas por el supertifón Ragasa, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Al menos catorce personas murieron en el condado de Hualien, en el este de Taiwán, tras el desbordamiento de un lago natural que inundó una ciudad, consecuencia de las intensas lluvias provocadas por el supertifón Ragasa, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Según el Centro de Respuesta a Desastres de Hualien, citado por el diario local United Daily News, hasta las 07:00 horas del miércoles (23:00 GMT del martes) se habían confirmado 14 muertes y varias personas seguían desaparecidas, mientras continuaban las labores de búsqueda y rescate.

El Gobierno había reportado inicialmente dos muertos y tres desaparecidos por el suceso.

El cuerpo de bomberos local explicó que, de las 14 víctimas mortales, la mayoría eran ancianos que vivían en la planta baja de los edificios de Guangfu, el municipio más afectado por las inundaciones.