México: Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones

En el Salón Tesorera, la Mandataria federal mostró el micrositio actualizado de las afectaciones por lluvias

A este miércoles 22 de octubre se elevó a 78 las personas fallecidas y 23 no localizadas, tras las lluvias e inundaciones de los días pasados en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó el inicio de la entrega de apoyos por 20 mil para familias damnificadas en cuatro estados, y el domingo comienza en Hidalgo.

En el Salón Tesorera, la Mandataria federal mostró el micrositio actualizado de las afectaciones por lluvias: “Ha habido personas ya localizadas, algunas que, con la revisión del 079 o el propio gobierno del estado ha buscado. Y dos personas que no habían sido identificadas y que lamentablemente habían fallecido”.