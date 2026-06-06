Sube a 452 número de casos de ébola confirmados en RD del Congo, con 82 decesos, según informes

La cifra de casos confirmados de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) aumentó a 452, la cual incluye 82 muertes, de acuerdo con el último informe de situación emitido por el Ministerio de Salud de RDC.

De acuerdo con el reporte, las autoridades de salud reportaron 71 nuevos casos confirmados el 4 de junio, que incluyen 21 fallecidos, en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, una señal de la transmisión comunitaria rápida y continua en medio del brote a causa de la cepa Bundibugyo del virus.

Un total de 258 pacientes se encuentran en aislamiento o en cuidado hospitalario, mientras que ocho personas se han recuperado.

El rastreo de contactos sigue siendo una deficiencia importante, indicó el informe y señaló que de 4.766 contactos bajo seguimiento en las tres provincias, solo 2.755 se han observado, lo que representa una cifra general de seguimiento del 57,8 por ciento.