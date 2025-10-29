Sube a 132 el número de muertos tras el operativo policial más letal de Río de Janeiro

A 132 se elevó el número de víctimas mortales tras el controvertido operativo policial desplegado contra supuestas facciones del Comando Vermelho, en Río de Janeiro, Brasil.

Según los reportes de G1, se trata del operativo más letal desplegado en la ciudad. El saldo mortal se incrementó después de que los propios vecinos trasladaran decenas de cuerpos hasta la plaza de Sao Lucas, ya que no figuraban en las cifras oficiales de bajas.

La operación conjunta de la Policía Civil y Militar se desarrolló en las favelas Complexo do Alemão y Penha. Los cadáveres que se sumaron en esta jornada fueron descubiertos en la zona del bosque de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, donde se concentraron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los traficantes.

Pese a las críticas que ha provocado la letalidad del operativo, el gobernador Cláudio Castro consideró que la acción de la policía fue un «éxito» y que solo los cuatro policías que fallecieron eran «víctimas».