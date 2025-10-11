Sismo de magnitud 6 sacude el sur de Filipinas; no se reportan víctimas

Un sismo de magnitud 6,0 sacudió este sábado las costas del sur de Filipinas, provocando alarma entre los habitantes de la isla de Mindanao, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS).

El movimiento telúrico se registró a 24 kilómetros de profundidad, según el instituto filipino, mientras que el USGS lo ubicó a 59 kilómetros. El epicentro fue localizado a 28 kilómetros de la ciudad de Tandag y del municipio de Cagwait, en la provincia de Surigao del Sur.

El temblor se sintió moderadamente fuerte, con vibraciones comparables al paso de un camión pesado y el tambaleo de objetos colgados, en ciudades como Cagwait, Carmen, Cagayan de Oro, Davao y Butuán.

Autoridades locales reportaron que no hubo daños mayores ni víctimas, aunque se mantienen en vigilancia ante posibles réplicas.