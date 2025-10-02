Siete bebés fallecieron tras un brote bacteriano en un hospital de Rumania

Las autoridades de salud analizaron deficiencias en los sistemas de higiene y supervisión clínica, detectaron irregularidades administrativas y sanciones económicas en un establecimiento médico de Iasi

Siete bebés menores de un año fallecieron en uno de los hospitales pediátricos más grandes de Rumania tras contraer la bacteria Serratia marcescens durante su internación en la unidad de cuidados intensivos (UCI), incidente que ha expuesto las difíciles condiciones sanitarias del sistema hospitalario nacional.

Las autoridades confirmaron que los niños ya presentaban patologías previas antes de ser ingresados al hospital de Iasi, pero la infección adquirida agravó su situación y desencadenó una crisis sobre los protocolos de higiene institucionales.