Realizan arrestos en caso de sobredosis fatal del nieto de Robert De Niro

Varias personas han sido arrestadas en conexión con la venta de drogas que causaron la muerte por sobredosis de Leandro Anthony De Niro-Rodríguez, nieto del actor Robert De Niro, en julio de 2023.

Arrestos por la muerte de Leandro De Niro-Rodríguez

Un alto funcionario policial confirmó que cinco personas enfrentan cargos por narcotráfico relacionados con la muerte del joven.

De Niro-Rodríguez, de 19 años, fue encontrado inconsciente por agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en Wall Street, en el Bajo Manhattan, tras responder a una llamada al 9-1-1. Fue declarado muerto en el lugar.

La oficina del médico forense de Nueva York dictaminó que el deceso fue accidental, causado por los efectos tóxicos de múltiples sustancias, incluyendo fentanilo, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, ketamina y cocaína.

La madre de Leandro, Drena De Niro, había denunciado previamente que su hijo murió tras consumir pastillas adulteradas con fentanilo, y criticó a quienes venden estas sustancias sabiendo que están contaminadas.

El actor Robert De Niro emitió un comunicado expresando su profundo dolor por la pérdida de su «querido nieto Leo».

Leandro De Niro-Rodríguez también tenía créditos como actor, participando en películas como “The Collection” (2005), “Cabaret Maxime” (2018) y en la nueva versión de “A Star Is Born” junto a su madre.

