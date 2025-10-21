Quiere quemar a una cucaracha y acaba matando a su vecina

La acusada habría intentado matar una cucaracha rociando el aerosol mientras mantenía funcionando el encendedor.

Una mujer de 20 años fue arrestada este martes tras provocar un incendio en su vivienda en la ciudad surcoreana de Osan al intentar matar una cucaracha con un encendedor y un analgésico en aerosol, dejando víctimas, reportan medios locales.

De acuerdo con los informes, la mujer había visto este método en redes sociales y luego confesó a los agentes policiales que ya lo había utilizado antes para matar insectos. En un tribunal, a la protagonista del accidente mortal se le acusó de provocar un incendio en la segunda planta del edificio por negligencia grave y homicidio involuntario.

Según la investigación, la acusada habría intentado matar una cucaracha rociando el aerosol mientras mantenía funcionando el encendedor, lo que provocó una llamarada similar a la de un lanzallamas y desencadenó el incendio. Tras avisar a Bomberos, estos acudieron al lugar y lograron extinguir el fuego luego de unos 40 minutos.

Como resultado, una mujer china de unos 30 años, que vivía en el quinto piso, cayó desde la ventana mientras intentaba escapar y fue trasladada a un hospital con heridas graves, pero luego falleció. Se detalló que la víctima intentó salvar primero a su esposo y a su bebé de tan solo dos meses antes de verse atrapada por el fuego.

Otras ocho personas resultaron heridas por inhalación de humo y están recibiendo asistencia y tratamiento médico, mientras que otros 14 residentes lograron evacuar por sus propios medios.